Башенная компания телекомоператора T2 росла в 2025 году вдвое быстрее рынка

«Благодаря увеличению количества АМС материнских компаний число башен в управлении «Пилара» достигло 35 500», – говорит Крушинин. Общее количество собственных объектов в портфеле «Пилара» приблизилось к 23 000, уточнил он. Темпы роста количества АМС у «Пилара» обусловлены выходом в новый для компании регион – Ставропольский край – и активной стройкой в рамках проекта УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства; подразумевает обеспечение мобильной связью малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек), реализацией которого занимается «Ростелеком», объяснил топ-менеджер. В планах компании на 2026 г. установка не менее 2500 собственных объектов по всей России, добавил он.