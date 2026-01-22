Башенная компания телекомоператора T2 росла в 2025 году вдвое быстрее рынка

Башенная компания телекомоператора T2 росла в 2025 году вдвое быстрее рынкаИнфраструктурная «дочка» компании «Пилар» приблизилась к лидеру сегмента – ГК «Новые башни»
Дочерняя структура оператора связи Т2 «Пилар» (конечным бенефициаром холдинга выступает государственный «Ростелеком») увеличила количество антенно-мачтовых сооружений (АМС) на 22% до 35 500 шт. Это следует из предоставленной генеральным директором «Пилара» Алексеем Крушининым статистики на конец 2025 г. Таким образом, «Пилар» по количеству АМС, или башен, приблизилась вплотную к лидеру рынка – ГК «Новые башни» (объединяет активы инфраструктурных операторов «Русские башни», «Вертикаль» и «Первая башенная компания») за счет увеличения портфеля собственных вышек и новых объектов «Ростелекома» в управлении «Пилара».
«Благодаря увеличению количества АМС материнских компаний число башен в управлении «Пилара» достигло 35 500», – говорит Крушинин. Общее количество собственных объектов в портфеле «Пилара» приблизилось к 23 000, уточнил он. Темпы роста количества АМС у «Пилара» обусловлены выходом в новый для компании регион – Ставропольский край – и активной стройкой в рамках проекта УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства; подразумевает обеспечение мобильной связью малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек), реализацией которого занимается «Ростелеком», объяснил топ-менеджер. В планах компании на 2026 г. установка не менее 2500 собственных объектов по всей России, добавил он.