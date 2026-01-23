Половина кибератак на российский бизнес привела к нарушению работы IT-систем

Половина кибератак на российский бизнес привела к нарушению работы IT-системПопулярными у хакеров стали атаки на промышленные предприятия
Почти половина всех атак (47%) на российские компании в 2025 г. оказались успешными и привели к нарушению деятельности компаний, рассказал «Ведомостям» представитель Positive Technologies. Точное число выявленных атак он не назвал, но уточнил, что речь идет о тысячах инцидентов, и добавил, что в 2024 г. хакеры добивались успеха в 31% случаев.
По данным центра мониторинга киберугроз компании «Спикател», в 2025 г. число атак на бизнес увеличилось на 42% по сравнению с 2024 г. до 22 000 инцидентов. В 25% случаев последствия атак были признаны серьезными либо по финансовому ущербу, либо по длительности операционного сбоя, либо по обоим критериям, уточняет аналитик центра мониторинга «Спикатела» Даниил Глушаков.
