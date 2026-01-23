Каждая шестая уязвимость в приложениях знакомств оказалась критической

Среди критических уязвимостей наиболее распространенная – хранение чувствительной информации в исходном коде, ее обнаружили в 22 приложениях для знакомств, уточнил Пинаев. Еще одной распространенной уязвимостью, которую обнаружили в 46 приложениях, было сохранение паролей, токенов и ключей доступа в открытом (незашифрованном) виде, добавил он. В 12 приложениях уязвимости были связаны с ошибками в механизмах аутентификации и управления сессиями, а в 40 – с некорректной работой облачных сервисов, добавил эксперт. В совокупности аналитики AppSec Solutions обнаружили 60 различных типов уязвимостей.