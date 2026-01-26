Число неопознанных номеров иностранцев сократилось в 57 раз

За полгода с 1 июля 2025 г. по 19 января 2026 г. количество неидентифицированных номеров иностранцев сократилось с 16,4 млн до 288 500. Речь идет о номерах, которые были выданы гражданам иностранных государств, но те не подтвердили свою личность с помощью биометрии, как того требует российское законодательство. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился представитель Роскомнадзора (РКН).