Число неопознанных номеров иностранцев сократилось в 57 раз

Сложная процедура оформления сим-карт отсекла зарубежных туристов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За полгода с 1 июля 2025 г. по 19 января 2026 г. количество неидентифицированных номеров иностранцев сократилось с 16,4 млн до 288 500. Речь идет о номерах, которые были выданы гражданам иностранных государств, но те не подтвердили свою личность с помощью биометрии, как того требует российское законодательство. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился представитель Роскомнадзора (РКН).

На 19 января в госсистеме контроля состояния сим-карт (ГИС КСИМ, управляет подведомственный РКН Главный радиочастотный центр) числилось 5,4 млн активных номеров, зарегистрированных на иностранцев, добавил представитель РКН. Этот показатель включает как идентифицированные, так и неидентифицированные номера, пояснил собеседник, близкий к РКН.

