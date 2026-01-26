Газета
Главная / Технологии /

Число опубликованных утечек данных заметно сократилось

На это повлиял закон об оборотных штрафах и боты-пробивщики
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Количество утечек данных российских компаний, попавших в открытый доступ, и их объемы продолжают снижаться. Они все чаще публикуются лишь в закрытых Telegram-каналах. За 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попала всего 61 утечка, в них содержалось 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail, рассказал «Ведомостям» основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

По сравнению с 2024 г. число опубликованных утечек снизилось почти в 7 раз, а их объем – в 10 раз: тогда специалистами было зафиксировано 382 утечки, а в 2023 г. этот показатель составлял 445 утечек. Но в то же время в 2024 г. в руки хакеров попало 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, что на 70% больше, чем в 2023 г., говорится в исследовании DLBI. В течение 2025 г. число новых утечек, попадающих на черный рынок, постоянно снижалось и в IV квартале их было менее 10, отметил Оганесян.

