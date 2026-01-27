Количество «перелимитных» сим-карт на руках у абонентов сократилось в 11 раз

За неполных три месяца с момента действия ограничений на выдачу сим-карт на абонента в 11 раз сократилось количество «перелимитных» сим-карт. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 шт. Если на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн «перелимитных» сим-карт, то к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Роскомнадзора (РКН).