ВЕДЫ
Технологии

Количество «перелимитных» сим-карт на руках у абонентов сократилось в 11 раз

С 1 ноября 2025 года закон ограничил количество сим-карт, оформленных на одного гражданина
Анна Устинова
Ведомости
Ведомости

За неполных три месяца с момента действия ограничений на выдачу сим-карт на абонента в 11 раз сократилось количество «перелимитных» сим-карт. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 шт. Если на 1 ноября 2025 г. на руках у абонентов в России было 3,6 млн «перелимитных» сим-карт, то к середине января 2026 г. их число сократилось до 319 104 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Роскомнадзора (РКН).

С 1 ноября 2025 г. в России действует закон, ограничивающий количество сим-карт, оформленных на одного гражданина, до 20 шт. (а для иностранцев – до 10) суммарно по всем операторам связи. Превышение лимита приводит к блокировке номеров.

