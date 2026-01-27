Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Мощности российских центров обработки данных к 2030 году могут вырасти вдвое

Среди ключевых проблем развития рынка дефицит кадров и отсутствие господдержки
Мария Арялина
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) вдвое нарастит мощности под искусственный интеллект (ИИ) до 2030 г., сказал заместитель министра энергетики Петр Конюшенко по итогам заседания на тему «Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей» в Совете Федерации 23 января 2026 г. По его словам, Россия сейчас идет «в мировом тренде». «Нам с Минцифры надо наложить энергетическую схему Российской Федерации на связистскую и выбрать точки строительства ЦОДов – и дальше уже определяться по генерации», – добавил он.

Инфраструктуру для ЦОДов может обеспечить Минэнерго, уточнил Конюшенко. Он отметил, что помимо затрат на электроэнергию не менее важную роль играют скорость подключения и удобство. «ИИ и ЦОД – это все-таки внутренний рынок, – заверил чиновник. – Поэтому он меньше зависит от цены на электрическую энергию, ведь конкурировать с Китаем или другими странами необходимости нет».

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь