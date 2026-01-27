Мощности российских центров обработки данных к 2030 году могут вырасти вдвое

Мощности российских центров обработки данных к 2030 году могут вырасти вдвоеСреди ключевых проблем развития рынка дефицит кадров и отсутствие господдержки
Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) вдвое нарастит мощности под искусственный интеллект (ИИ) до 2030 г., сказал заместитель министра энергетики Петр Конюшенко по итогам заседания на тему «Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей» в Совете Федерации 23 января 2026 г. По его словам, Россия сейчас идет «в мировом тренде». «Нам с Минцифры надо наложить энергетическую схему Российской Федерации на связистскую и выбрать точки строительства ЦОДов – и дальше уже определяться по генерации», – добавил он.
Инфраструктуру для ЦОДов может обеспечить Минэнерго, уточнил Конюшенко. Он отметил, что помимо затрат на электроэнергию не менее важную роль играют скорость подключения и удобство. «ИИ и ЦОД – это все-таки внутренний рынок, – заверил чиновник. – Поэтому он меньше зависит от цены на электрическую энергию, ведь конкурировать с Китаем или другими странами необходимости нет».