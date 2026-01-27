Мощности российских центров обработки данных к 2030 году могут вырасти вдвое

Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) вдвое нарастит мощности под искусственный интеллект (ИИ) до 2030 г., сказал заместитель министра энергетики Петр Конюшенко по итогам заседания на тему «Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей» в Совете Федерации 23 января 2026 г. По его словам, Россия сейчас идет «в мировом тренде». «Нам с Минцифры надо наложить энергетическую схему Российской Федерации на связистскую и выбрать точки строительства ЦОДов – и дальше уже определяться по генерации», – добавил он.