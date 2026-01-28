ФСБ будет курировать отключения мобильной связи при атаках дронов

ФСБ будет курировать отключения мобильной связи при атаках дроновА телекомоператоры не будут нести ответственность за неисполнение договора с абонентом
Госдума в первом чтении поддержала законопроект, по которому операторы связи будут обязаны по запросу ФСБ приостанавливать оказание услуг фиксированной и мобильной связи, следует из думской электронной базы. Поправки разработаны Минцифры, их планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи».
Предполагается, что приостановка связи будет применяться «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». При этом сами телекомоператоры не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований ФСБ.
Вы видите 16% этого материала
