Власти заговорили о неэффективности механизма маркировки звонков

Власти заговорили о неэффективности механизма маркировки звонковИнфраструктура готова, но все зависит от готовности компаний сотрудничать с операторами связи
Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») 28 января 2026 г. признал, что мера по маркировке корпоративных звонков оказалось неэффективной и не всегда работает корректно. Об этом он заявил на пленарном заседании Инфофорума.
«Не могу не сказать о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно, и вряд ли их можно назвать эффективными, – рассказывал Боярский. – Это в первую очередь маркировка вызовов. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят «товары и услуги», никак нас не спасает от потенциального звонка мошенника. Маркировка осуществляется слишком широкими мазками».
