Власти заговорили о неэффективности механизма маркировки звонков

«Не могу не сказать о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно, и вряд ли их можно назвать эффективными, – рассказывал Боярский. – Это в первую очередь маркировка вызовов. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят «товары и услуги», никак нас не спасает от потенциального звонка мошенника. Маркировка осуществляется слишком широкими мазками».