В прошлом году в стране купили рекордное количество наушников

Но денежный объем рынка в 2025 г. несколько сократился и составил 82 млрд руб. против 85 млрд годом ранее. В 2023 г. этот показатель составлял 73 млрд руб., в 2022 г. – 59 млрд руб. и в 2021 г. – 68 млрд руб., уточнил консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR Павел Синцов. По его словам, в 2025 г. потребители стали отдавать предпочтение моделям с оптимальным соотношением цены и качества, высокой стабильностью работы, адаптивным звучанием, в то время как умные функции, такие как шумоподавление, персонализация звука, управление голосом, стали ключевыми параметрами выбора.