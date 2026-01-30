В прошлом году в стране купили рекордное количество наушников

В прошлом году в стране купили рекордное количество наушниковНа продажи повлияло увлечение пользователей спортом и компьютерными играми
В 2025 г. российский рынок наушников и гарнитур достиг исторического максимума по количеству проданных устройств. За прошлый год в официальной рознице было продано 37 млн пар. В 2024 г. рынок составлял 34 млн устройств, а в 2023 г. – 35 млн. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сети «М.видео» и исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»).
Но денежный объем рынка в 2025 г. несколько сократился и составил 82 млрд руб. против 85 млрд годом ранее. В 2023 г. этот показатель составлял 73 млрд руб., в 2022 г. – 59 млрд руб. и в 2021 г. – 68 млрд руб., уточнил консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR Павел Синцов. По его словам, в 2025 г. потребители стали отдавать предпочтение моделям с оптимальным соотношением цены и качества, высокой стабильностью работы, адаптивным звучанием, в то время как умные функции, такие как шумоподавление, персонализация звука, управление голосом, стали ключевыми параметрами выбора.