Доля отечественного софта для удаленной работы остается критически низкой

Только 16% российских организаций – преимущественно госсектор – используют исключительно отечественный софт для виртуализации (VDI; удаленный доступ к рабочему столу). К таким выводам пришли аналитики OrionSoft в своем исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Исследование проведено на основе опроса 104 организаций и госкомпаний в сфере финансов, информационных технологий (IT), нефтегаза, промышленности и услуг. Половина опрошенных заявили, что используют только западные VDI-решения.