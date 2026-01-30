Доля отечественного софта для удаленной работы остается критически низкой

Доля отечественного софта для удаленной работы остается критически низкойТребования по импортозамещению выполнили лишь 16% заказчиков
Только 16% российских организаций – преимущественно госсектор – используют исключительно отечественный софт для виртуализации (VDI; удаленный доступ к рабочему столу). К таким выводам пришли аналитики OrionSoft в своем исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Исследование проведено на основе опроса 104 организаций и госкомпаний в сфере финансов, информационных технологий (IT), нефтегаза, промышленности и услуг. Половина опрошенных заявили, что используют только западные VDI-решения.
Среди опрошенных около 11% компаний – организации со штатом свыше 10 000 сотрудников, по 40% – крупные и средние со штатом 1000–10 000 и 100–1000 человек соответственно. Наименьшую часть опроса заняли компании со штатом до 100 человек.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам