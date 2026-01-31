Катастрофа над Атлантикой: из-за чего взорвался шаттл «Челленджер»

В первые часы NASA отказывалось развернуто комментировать произошедшее, лишь констатируя, что ведутся спасательные и поисковые работы. Президент США Рональд Рейган выступил по национальному телевидению с короткой речью: «Мы знаем, что эту боль разделяет вся страна. Девятнадцать лет назад, почти день в день, ужасный несчастный случай на земле унес жизни трех астронавтов. Но мы никогда не теряли ни единого астронавта в полете. Мы никогда не переживали трагедии, подобной этой».