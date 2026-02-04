Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Компании стали активнее нанимать айтишников на дообучение

Но число вакансий в IТ-сфере в 2025 году сократилось
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Работодатели стали чаще нанимать IТ-специалистов, предлагая обучение или дообучение на рабочем месте. Около 202 000 вакансий в IТ, опубликованных в 2025 г. на рекрутинговом портале hh.ru, не требовали опыта работы или предполагали минимальный – от одного года до трех лет, предлагая корпоративное обучение джуниор-, мидл- и сеньор-специалистам. В 2024 г. компании разместили 129 000 аналогичных вакансий. Такие данные следуют из совместного исследования портала hh.ru и компании «Мобиус технологии», которым с «Ведомостями» поделились представители компаний.

Число вакансий в IТ-сфере в 2025 г. заметно сократилось. По данным hh.ru, всего за 2025 г. было опубликовано 505 000 IТ-вакансий, в то время как за 2024 г. – 680 000 предложений. Такую тенденцию подтвердил представитель Superjob. По данным платформы, вакансий в сфере IT за год стало на 13% меньше, но количество резюме выросло на 11%.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте