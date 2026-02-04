Компании стали активнее нанимать айтишников на дообучение

Работодатели стали чаще нанимать IТ-специалистов, предлагая обучение или дообучение на рабочем месте. Около 202 000 вакансий в IТ, опубликованных в 2025 г. на рекрутинговом портале hh.ru, не требовали опыта работы или предполагали минимальный – от одного года до трех лет, предлагая корпоративное обучение джуниор-, мидл- и сеньор-специалистам. В 2024 г. компании разместили 129 000 аналогичных вакансий. Такие данные следуют из совместного исследования портала hh.ru и компании «Мобиус технологии», которым с «Ведомостями» поделились представители компаний.