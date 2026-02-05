В Госдуме хотят провести эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

Комитет по экономической политике Госдумы подготовил предложение по созданию «регуляторной песочницы», или ЭПР (экспериментально-правовой режим), для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал зампред комитета Артем Кирьянов («Единая Россия»). Инициатива прорабатывалась в течение двух лет на площадках экспертных советов по развитию цифровой экономики и по детенизации (обелению) экономики при думском комитете, уточнил он. В первой половине февраля предложения будут направлены в межфракционную рабочую группу по ИИ, а затем в Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры, добавил депутат.