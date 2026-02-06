Китайская фирма выигрывает в гонке человекоподобных роботов

Именно Yuanzheng A2 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого Пэн отправил его в пешее путешествие: с набережной озера Джинджи в Сучжоу (Цзянсу) на набережную Вайтань в Шанхае, итого 106,286 км. Их робот отшагал с 10 по 13 ноября 2025 г. с перерывами на смену батареи. Сложность маршрута не в количестве километров, а в том, что он шел по различным покрытиям: асфальтированным дорогам, обычным тротуарам и тротуарам с рельефной плиткой для слабовидящих… AgiBot таким образом демонстрировала конкурентное преимущество своих роботов. Встроенный в них ИИ умеет приспосабливаться к изменению обстановки вместо того, чтобы следовать жестко заданным алгоритмам. Он может приспособиться к изменению рабочей среды без помощи человека, а еще быстро освоить новый навык. Так, всего за один час он научился вставлять блок памяти в материнскую плату, а в другом эксперименте брал, не повреждая, посылки в упаковке различной жесткости и верно их сортировал.