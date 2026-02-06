Китайская фирма выигрывает в гонке человекоподобных роботов

Китайская фирма выигрывает в гонке человекоподобных роботовКак стартап AgiBot стал лидером на рынке андроидов
Китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на статистику компании Counterpoint Research. Лидером названа шанхайская AgiBot. Стартапу от роду всего два года, а в минувшем году он поставил клиентам по всему миру почти каждого третьего (30,4%) человекоподобного робота. Китайские фирмы занимают и следующие три места рейтинга: Unitree с 26,4%, UBTech Robotics с 5,2% и Leju Robotics с 4,9%. Почетное пятое место исследователи отвели Илону Маску с его роботом Optimus – 4,7%.
Правда, рынок пока что крошечный: по подсчетам Counterpoint Research, за год продано всего 16 000 андроидов. Многие из них используются для сбора данных, исследований и пиара, меньшинство трудится вместо человека на автозаводах, в логистике и других отраслях. Но уже в 2027 г., по прогнозам Counterpoint Research, будет продано более 100 000 андроидов, причем 72% выйдут на «человеческие» рабочие места на производстве. Китайские фирмы намерены побороться за долю этого пирога. Уже сейчас они вовсю соревнуются, кто выпустил больше андроидов, кто первый выйдет на IPO и чей бренд будет на слуху у людей. AgiBot, например, попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Велосипед с автопилотом
Основатель AgiBot Пэн Чжихуэй родился в 1993 г. в уезде Цзиань провинции Цзянси. Он поехал изучать биоинженерию в Университет электронной науки и техники в Чэнду (Сычуань), но вскоре увлекся программированием и конструированием различных гаджетов. В 2013 г. второкурсник Пэн стал победителем национального конкурса промышленного дизайна, сконструировав систему климат-контроля. Кроме почета и уважения за призовое место он получил неплохую денежную награду. Всего Пэн выиграл более 40 наград в различных китайских и международных конкурсах. Это помогло ему сделать себе имя и заодно сколотить капитал для запуска стартапа.
В 2015 г. однокурсник уговорил Пэна запустить небольшую фирму по 3D-печати. Проект сумел привлечь инвестиции в 5 млн юаней (чуть менее $700 000). А для дипломной работы Пэн создал двуногого робота, способного обходить препятствия и идти к намеченной цели. Механизм принес ему не только диплом вуза, но и приз за инновационность на Всемирной олимпиаде роботов 2018 г. в Таиланде, где соревновалось более 500 команд из шести десятков стран. Окончив вуз, Пэн ушел из стартапа по 3D-печати и устроился программистом в компанию Oppo, производящую смартфоны.
Проработал он недолго: в 2020 г. Пэна переманила Huawei в свою недавно запущенную программу молодых талантов. Ее участникам предлагали немалый оклад, около 2 млн юаней ($287 000) в год, и давали полную свободу творчества. Формально Пэн должен был работать над созданием ИИ. Но как говорил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй: «Мы никогда не ставили много ограничений. Например, кто-то проектирует автопилот для велосипеда – компания ему не препятствует. Хотим ли мы производить велосипеды? Нет. <...> Но может быть, этот [проект] в будущем сыграет свою роль и принесет немало прибыли».
Он не шутил насчет велосипеда: Пэн как раз его и сделал. Автопилот позволял велосипеду объезжать препятствия, электромотор – ехать без человека, а гироскоп – не падать при остановке. Еще Пэн сконструировал роботизированную руку Dummy, которая была настолько чувствительной, что смогла зашить нитками надрыв на кожуре виноградинки. Трудность была в том, чтобы стянуть края разрыва, но при этом не тянуть нитку настолько сильно, чтобы она пропорола кожицу ягоды. Идею такого испытания Пэн позаимствовал у робота Да Винчи, оно отлично демонстрирует способность робота точно и аккуратно обращаться с живыми тканями.
Пэн сделал еще немало увлекательных поделок, рассказывая о них в своем видеоблоге. Ролики становились вирусными, его известность росла. Сделав себе имя, к разочарованию Huawei, Пэн решил покинуть компанию всего через два года работы. Его манила идея собственного бизнеса. На прощание он процитировал своим (уже бывшим) работодателям высказывание философа Мо-цзы (479–381 до н. э.), что тактика на войне важна, но важнее всего – мужество.
Робот в пешем путешествии
«Если программистов называют богами цифровых миров, то делать роботов своими руками и вселять в них душу с помощью ИИ – это вершина романтики для гика!» – говорил Пэн. В начале 2023 г. он основал компанию по производству андроидов AgiBot. Одни источники уверяют, что он это сделал в одиночку, другие – что нашел ряд сооснователей вроде профессора Янь Вэй Циня из Шанхайского университета Цзяотун.
Как бы то ни было, новорожденной фирме удалось привлечь пул солидных инвесторов, включая HongShan Capital Group, которая раньше была китайским инвестиционным подразделением Sequoia Capital, венчурную фирму Hillhouse Investment и автогиганта BYD.
Стартап взялся за дело необычайно резво. Уже 15 декабря 2024 г. он отчитался, что произведено 962 робота. А 8 декабря 2025 г. объявил, что выпустил 5000-го андроида. Сейчас в линейке компании три вида роботов. Genie G-Series оптимизированы для работы на производстве и в логистике, часто они снабжены колесной базой вместо ног. Lingxi X-Series – гуманоиды 130 см в высоту, которые используются больше для демонстраций и исследований. Например, их научили делать сальто и кататься на скутерах и ховербордах. Наконец, Yuanzheng A-Series высотой 175 см и весом 55 кг предназначены для того, чтобы заменить «кожаных» рабочих.
Именно Yuanzheng A2 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Для этого Пэн отправил его в пешее путешествие: с набережной озера Джинджи в Сучжоу (Цзянсу) на набережную Вайтань в Шанхае, итого 106,286 км. Их робот отшагал с 10 по 13 ноября 2025 г. с перерывами на смену батареи. Сложность маршрута не в количестве километров, а в том, что он шел по различным покрытиям: асфальтированным дорогам, обычным тротуарам и тротуарам с рельефной плиткой для слабовидящих… AgiBot таким образом демонстрировала конкурентное преимущество своих роботов. Встроенный в них ИИ умеет приспосабливаться к изменению обстановки вместо того, чтобы следовать жестко заданным алгоритмам. Он может приспособиться к изменению рабочей среды без помощи человека, а еще быстро освоить новый навык. Так, всего за один час он научился вставлять блок памяти в материнскую плату, а в другом эксперименте брал, не повреждая, посылки в упаковке различной жесткости и верно их сортировал.
Компания уверяет, что ее робота не нужно программировать. С ним можно поступить как с обычным подмастерьем. В октябре компания выпустила программу LinkCraft, которая позволяет роботу смотреть на движения человека и повторять их. Понаблюдав за работой мастера, он сам способен встать к станку. Вдобавок андроид понимает речь, так что можно попутно объяснять тонкости ремесла. Ради этого пришлось потрудиться. 200 человек день и ночь учат роботов разным движениям в центре сбора данных AgiBot в Шанхае.
Гонка за IPO
После того как Counterpoint Research отдала AgiBot первое место по продажам роботов в 2025 г., стартап гордо уточнил 16 января: всего за минувший год клиентам отгружено 5168 человекоподобных роботов. Но конкуренты не захотели отдавать пальму первенства без боя. 22 января Unitree Robotics нанесла ответный удар, обнародовав свою статистику. Ее отгрузки Counterpoint Research оценила в 4200 единиц, а на самом деле продано более 5500 роботов из 6500 произведенных, уверяла компания: так что первое место в рейтинге должно быть у нее.
Такое трепетное отношение к рейтингу вполне объяснимо. Между тремя китайскими производителями роботов идет конкуренция за то, кто успешнее проведет в этом году IPO. Судя по данным источников СМИ, AgiBot планирует в III квартале разместиться на Гонконгской бирже исходя из оценки бизнеса в $5,14–6,4 млрд. Ее пожилой конкурент, основанная в 2016 г. Unitree Robotics, пытается выйти на рынок пораньше. Она рассчитывает разместиться во II квартале на бирже для технологических компаний STAR Market в Шанхае и оценивает себя в $7 млрд. Leju Robotics, ведущая свою историю с 2016 г., тоже планирует стать публичной в этом году, но подробности пока не известны.
UBTech Robotics наблюдает за этой гонкой со стороны. Компания была основана еще в 2012 г. Она первой из производителей андроидов провела IPO в Гонконге в конце 2023 г. с оценкой всего бизнеса чуть менее $5 млрд. Но и у нее есть свой интерес: она периодически проводит допразмещение акций, очередное планируется в этом году, и его успешность отчасти будет зависеть от ажиотажа вокруг IPO конкурентов.
Что касается Маска, то изначально Tesla планировала выпустить в этом году 5000 роботов Optimus. Но столкнулась с проблемой с конструкцией рук и скорректировала план до 2000 машин. Как уверяют источники, на ее складах сейчас скопились сотни безруких андроидов. Маск не теряет оптимизма и обещает с конца 2027 г. выпустить Optimus в открытую продажу, чтобы любой желающий мог заказать робота хоть на завод, хоть к себе домой. Это должно будет взвинтить продажи. А пока, по оценкам Counterpoint Research, за год Tesla могла поставить сторонним клиентам около 750 своих андроидов.
Правда, продажи на сторону – не главная цель компании, она планирует заменить андроидами ряд рабочих на своих автозаводах.