Операторы связи нарастили скорости передачи данных

Операторы связи нарастили скорости передачи данныхОдним из ключевых факторов дальнейшего роста станет рефарминг частот
Во втором полугодии 2025 г. скорость загрузки данных через мобильный интернет в сетях российских операторов выросла на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 24–36 Мбит/с. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDaily.
Исследование основано на 18,7 млн замеров, сделанных пользователями с 1 июля по 31 декабря 2025 г. Тесты проводились в сетях всех поколений – от 2G до 4G/LTE – по всей России. Замеры проводились с помощью сервиса «Мегабитус», который был запущен осенью вместо американского аналога SpeedTest, заблокированного по решению Роскомнадзора. Сервис «Мегабитус» был создан TelecomDaily, а в январе Минцифры добавило его в «Госуслуги».
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам