Операторы связи нарастили скорости передачи данных

Исследование основано на 18,7 млн замеров, сделанных пользователями с 1 июля по 31 декабря 2025 г. Тесты проводились в сетях всех поколений – от 2G до 4G/LTE – по всей России. Замеры проводились с помощью сервиса «Мегабитус», который был запущен осенью вместо американского аналога SpeedTest, заблокированного по решению Роскомнадзора. Сервис «Мегабитус» был создан TelecomDaily, а в январе Минцифры добавило его в «Госуслуги».