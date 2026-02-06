Газета
Главная / Технологии /

Операторы связи нарастили скорости передачи данных

Одним из ключевых факторов дальнейшего роста станет рефарминг частот
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Во втором полугодии 2025 г. скорость загрузки данных через мобильный интернет в сетях российских операторов выросла на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 24–36 Мбит/с. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDaily.

Исследование основано на 18,7 млн замеров, сделанных пользователями с 1 июля по 31 декабря 2025 г. Тесты проводились в сетях всех поколений – от 2G до 4G/LTE – по всей России. Замеры проводились с помощью сервиса «Мегабитус», который был запущен осенью вместо американского аналога SpeedTest, заблокированного по решению Роскомнадзора. Сервис «Мегабитус» был создан TelecomDaily, а в январе Минцифры добавило его в «Госуслуги».

