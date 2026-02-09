Провайдеры зафиксировали сокращение прозвонов клиентов

Всего в 2025 г. 5793 компании и их клиенты совершили более 51 млн входящих и исходящих звонков. Например, на 270 компаний из сферы медицины в 2025 г. пришлось почти 7,6 млн звонков, или около 28 000 звонков на одну компанию. Это на 22% меньше, чем было в 2023 г. На 1329 компаний, оказывающих услуги населению (в том числе бытовые, косметические или ремонтные), в 2025 г. пришлось почти 93 млн звонков, а на одну компанию – в среднем около 7000 вызовов, что почти на 40% меньше, чем было в 2023 г.