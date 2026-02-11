За беспилотниками и малой авиацией будут следить через «ЭРА-Глонасс»

С 1 марта 2026 г. беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а с 1 марта 2027 г. – пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 т с установленными на борту идентификаторами будут обязаны передавать данные в госинформсистему «ЭРА-Глонасс». Это следует из постановления правительства, опубликованного 10 февраля.