Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

За беспилотниками и малой авиацией будут следить через «ЭРА-Глонасс»

Это может облегчить полеты дронов в регионах с ограничениями, но к стабильности работы системы есть вопросы
Анна Устинова
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С 1 марта 2026 г. беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а с 1 марта 2027 г. – пилотируемые воздушные суда с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 т с установленными на борту идентификаторами будут обязаны передавать данные в госинформсистему «ЭРА-Глонасс». Это следует из постановления правительства, опубликованного 10 февраля.

Беспилотники весом свыше 250 г начали оснащаться идентификаторами с 1 марта 2025 г., но не было информации о том, куда передавать полученные данные. Согласно нововведению, воздушное судно должно передавать в «ЭРА-Глонасс» опознавательный индекс, категорию борта, точные координаты, высоту полета и проч.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её