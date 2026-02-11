Газета
Технологии

Крупные дейтинг-сервисы теряют аудиторию

Непростая экономическая ситуация сильно влияет на интерес взрослых людей к личной жизни
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аудитория большинства российских дейтинг-сервисов продолжает падать второй год. Согласно статистике Mediascope, занимающейся измерением аудитории, два самых популярных сервиса – «Друг вокруг» и Mamba потеряли 4 и 5% во втором полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Количество активных ежемесячных пользователей «Друг вокруг» снизилось за этот период с 2,2 млн до 2,1 млн пользователей, а Mamba – с 1,8 млн до 1,7 млн пользователей соответственно. При этом в декабре 2024 г. по сравнению с данными Mediascope на декабрь 2023 г. количество пользователей «Друг вокруг» уже сократилось на 14,2%.

В то же время Tabor, «Фотострана» и Beboo, занимающие 3-, 4- и 5-е места по количеству пользователей, показали во втором полугодии 2025 г. падение на 12,3, 11 и 13,7% соответственно, следует из статистики Mediascope. Аудитория Tabor упала до 1,4 млн пользователей, у «Фотостраны» – до 1,1 млн, а у Beboo – до 742 000 юзеров.

