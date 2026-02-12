Газета
Главная / Технологии /

«Мегафон» повысил для абонентов цены на связь

Изменения, в том числе в меньшую сторону, касаются тех, чье потребление услуг существенно изменилось
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телекомоператор «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10–20%. Для отказа от новых условий нужно было заблаговременно выбрать такую опцию на сайте оператора. С повышением тарифов в последнее время (декабрь 2025 г. – январь 2026 г.) столкнулись пять абонентов «Мегафона», с которыми поговорили «Ведомости».

