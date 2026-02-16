Облака стали самым быстрорастущим сегментом IT-рынка в 2025 году

Самым быстрорастущим сегментом в IT в прошлом году стал рынок облачных решений. В 2025 г. по сравнению с 2024 г. он вырос на 36,7% до 226,9 млрд руб. при общем объеме российского IT-рынка в 1,5 трлн руб. К таким выводам пришли аналитики облачного подразделения МТС Web Services, MWS Cloud. Этот сегмент рос даже быстрее рынка искусственного интеллекта (ИИ), который увеличился год к году на 35% до 60,8 млрд руб., следует из отчета.