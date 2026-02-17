В 2025 году мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 рублей за один раз

Средняя сумма, которую мошенникам удается списать со счета жертвы в результате одной успешной атаки, составляет около 20 000 руб., выяснили специалисты компании F6, опросив топ-10 российских банков. При этом более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов финансовых организаций в 2025 г. было осуществлено с применением мошенниками социальной инженерии. Этот показатель не снижается на протяжении последних нескольких лет, подчеркивают эксперты F6, не приводя абсолютных значений.