В 2025 году мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 рублей за один раз

В 2025 году мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 рублей за один разВ подавляющем большинстве случаев жертвы сами переводили им деньги в результате социнженерии
Средняя сумма, которую мошенникам удается списать со счета жертвы в результате одной успешной атаки, составляет около 20 000 руб., выяснили специалисты компании F6, опросив топ-10 российских банков. При этом более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов финансовых организаций в 2025 г. было осуществлено с применением мошенниками социальной инженерии. Этот показатель не снижается на протяжении последних нескольких лет, подчеркивают эксперты F6, не приводя абсолютных значений.
На фишинговые атаки, когда злоумышленники похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от общего количества инцидентов. Вместе с тем доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО (ВПО), за 2025 г. увеличилась вдвое до 0,2%, уточнил представитель компании.