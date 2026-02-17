Газета
Главная / Технологии /

В 2025 году мошенники в среднем похищали у россиян по 20 000 рублей за один раз

В подавляющем большинстве случаев жертвы сами переводили им деньги в результате социнженерии
Мария Арялина
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя сумма, которую мошенникам удается списать со счета жертвы в результате одной успешной атаки, составляет около 20 000 руб., выяснили специалисты компании F6, опросив топ-10 российских банков. При этом более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов финансовых организаций в 2025 г. было осуществлено с применением мошенниками социальной инженерии. Этот показатель не снижается на протяжении последних нескольких лет, подчеркивают эксперты F6, не приводя абсолютных значений.

На фишинговые атаки, когда злоумышленники похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от общего количества инцидентов. Вместе с тем доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО (ВПО), за 2025 г. увеличилась вдвое до 0,2%, уточнил представитель компании.

