Частные фонды инвестировали в стартапы около 6,5 млрд рублей за 2025 год

Частные фонды инвестировали в стартапы около 6,5 млрд рублей за 2025 годНо общий объем венчурного рынка падает из-за высокой ставки
Российский венчурный рынок в 2025 г. упал на 10% относительно 2024 г. и составил $159 млн или 12,2 млрд руб. (по курсу ЦБ на 16 февраля 2026 г. 77,19 руб./$). За год инвесторы заключили 102 сделки, что на 42% меньше, чем годом ранее, а сами инвестиции сократились в среднем на 10%. Средний чек одной инвестиции составил $1,69 млн или 129,6 млн руб., увеличившись на 67% по сравнению с 2024 г. Такие данные приводятся в отчете фонда Dsight «Венчурная Евразия», подготовленном при поддержке Б1 и «Т-банка» (есть у «Ведомостей»).
На частные фонды пришлось примерно 52,6% от общего объема инвестиций (около 6,5 млрд руб.) и 46,4% сделок, уточняется в отчете. Корпоративные инвесторы проинвестировали 25,2% от общего объема, но участвовали в меньшем числе сделок – 16,7% при более высоком среднем чеке. Бизнес-ангелы участвовали в 32,1% от общего числа сделок, но на них приходится лишь 14% от общего объема инвестиций. Государственные корпорации и фонды заняли незначительную долю рынка – 8,2% по объему и 4,8% по количеству, следует из отчета.