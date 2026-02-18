Закупки IТ-продуктов с ИИ увеличились более чем в 7 раз

Закупки программных продуктов с искусственным интеллектом (ИИ) в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросли в 7,4 раза до 1,8 млрд руб., подсчитали по запросу «Ведомостей» аналитики «АТК консалтинга». Поиск осуществлялся по открытым закупкам с упоминанием «искусственный интеллект», найденным на сайтах электронных торговых площадок Bidzaar, «Закупки 360», B2B-Center, «Росэлторг», «ТЭК-торг», «РТС-тендер» и ЭТП ГПБ. Эксперты «Контур.Закупок» и аналитического центра платформы b2b- и b2g-торговли B2B-РТС (входят «РТС-тендер» и B2B-Сenter) подтвердили «Ведомостям» увеличение числа и объемов закупок продуктов с ИИ на электронных торговых площадках.