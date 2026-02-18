Газета
Главная / Технологии /

Закупки IТ-продуктов с ИИ увеличились более чем в 7 раз

Статистика не в полной мере учитывает промышленность, IT и банки, где торги ушли в закрытый контур
Анна Устинова
Aleksey Zemlyanoy / Pexels
Aleksey Zemlyanoy / Pexels

Закупки программных продуктов с искусственным интеллектом (ИИ) в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросли в 7,4 раза до 1,8 млрд руб., подсчитали по запросу «Ведомостей» аналитики «АТК консалтинга». Поиск осуществлялся по открытым закупкам с упоминанием «искусственный интеллект», найденным на сайтах электронных торговых площадок Bidzaar, «Закупки 360», B2B-Center, «Росэлторг», «ТЭК-торг», «РТС-тендер» и ЭТП ГПБ. Эксперты «Контур.Закупок» и аналитического центра платформы b2b- и b2g-торговли B2B-РТС (входят «РТС-тендер» и B2B-Сenter) подтвердили «Ведомостям» увеличение числа и объемов закупок продуктов с ИИ на электронных торговых площадках.

Госсектор (ФОИВы и РОИВы) увеличил закупки продуктов с ИИ год к году в 6,4 раза до 1,2 млрд руб., образовательные организации – в 4,6 раза до 100,8 млн руб., медицинские – в 3,4 раза до 119,7 млн руб. Телекомкомпании нарастили закупки в 2,7 раза до 207,6 млн руб., девелоперы – в 2,2 раза до 43,2 млн руб., логистические организации – на 62% до 90,7 млн руб., следует из открытых закупок на торговых площадках.

