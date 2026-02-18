Хакеры провели в 2025 году более 140 000 DDoS-атак на российские компании

Хакеры провели в 2025 году более 140 000 DDoS-атак на российские компанииСамая долгая из них продолжалась 36 календарных дней
За весь 2025 год российские компании подверглись 140 628 DDoS-атакам, что на четверть превышает показатель 2024 г. При этом в среднем ежемесячно фиксировалось более 11 000 атак. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel. Вместе с тем максимальное количество атак на одного клиента за прошлый год составило 7172 атаки, что на 73% больше по отношению к 2024 г., а наибольшая по мощности атака достигла 569 Gbps, что на 38% больше, чем годом ранее, добавил представитель Selectel.
Одна из российских IT-компаний была привержена атакам на протяжении почти 36 календарных дней или 863 часов, что на 75% больше, чем в 2024 г. В то же время максимальная длительность одной атаки на российский развлекательный сервис составила 353 часа, или около 15 дней, уточнил представитель компании.