«Яндекс» регистрирует товарный знак для роботакси

Компания «Яндекс» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков роботакси – «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси» 17 февраля. «Ведомости» ознакомились с материалами заявки, ее подачу подтвердил представитель IT-компании. В перечне товаров и услуг прописаны устройства для автоматического управления транспортными средствами, автономные и беспилотные автомобили, услуги пассажирских перевозок, а также программное обеспечение и цифровые платформы.