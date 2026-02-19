«Яндекс» регистрирует товарный знак для роботакси

«Яндекс» регистрирует товарный знак для роботаксиДо конца этого года IT-гигант должен выпустить на дороги Москвы до 200 автономных легковых авто
Компания «Яндекс» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков роботакси – «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси» 17 февраля. «Ведомости» ознакомились с материалами заявки, ее подачу подтвердил представитель IT-компании. В перечне товаров и услуг прописаны устройства для автоматического управления транспортными средствами, автономные и беспилотные автомобили, услуги пассажирских перевозок, а также программное обеспечение и цифровые платформы.
Представитель «Яндекса» пояснил, что регистрация бренда является частью планомерной подготовки к дальнейшему развитию автономных сервисов. «Мы последовательно работаем над расширением возможностей роботакси и создаем юридическую и технологическую основу для масштабирования роботакси по мере готовности инфраструктуры и регулирования», – сообщил он.