Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Счетная палата насчитала избыток базовых станций в деревнях

Минцифры повторно подключало лишь те регионы, где связь была низкого качества
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2025 г. почти 3 млрд руб., направленные Министерством цифрового развития на строительство объектов связи в 500 населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства (УЦН), были потрачены без должной необходимости. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (УУС) в 2025 г. Об этом в ходе заседания IT-комитета в Госдуме рассказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Он уточнил, что другие операторы уже оказывали услуги связи в этих населенных пунктах.

«Почти 3 млрд руб. потрачено на строительство объектов связи в почти 500 населенных пунктах, где такой необходимости не было, поскольку другие операторы связи уже оказывали аналогичные услуги», – заявил аудитор в рамках заседания.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь