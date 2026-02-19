Счетная палата насчитала избыток базовых станций в деревнях

Счетная палата насчитала избыток базовых станций в деревняхМинцифры повторно подключало лишь те регионы, где связь была низкого качества
В 2025 г. почти 3 млрд руб., направленные Министерством цифрового развития на строительство объектов связи в 500 населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства (УЦН), были потрачены без должной необходимости. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (УУС) в 2025 г. Об этом в ходе заседания IT-комитета в Госдуме рассказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Он уточнил, что другие операторы уже оказывали услуги связи в этих населенных пунктах.
«Почти 3 млрд руб. потрачено на строительство объектов связи в почти 500 населенных пунктах, где такой необходимости не было, поскольку другие операторы связи уже оказывали аналогичные услуги», – заявил аудитор в рамках заседания.