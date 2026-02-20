Газета
Технологии

Рынок серверов для ИИ в России достиг 60 млрд рублей

Этот сегмент рынка только формируется и будет расти в ближайшие годы
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российские заказчики в 2025 г. потратили около 60 млрд руб. на закупку серверов, оптимизированных под искусственный интеллект (ИИ), рассказал коммерческий директор Yadro (входит в «ИКС холдинг») Александр Бакулин на цифровом форуме «Инфраструктурные вызовы для развития искусственного интеллекта в России» в рамках Недели российского бизнеса 19 февраля. Он уточнил, что в эту оценку рынка входит только закупка зарубежных и отечественных серверов без учета аренды вычислительных мощностей, обслуживания и модернизации.

«[60 млрд руб.] это только на серверы, а рядом стоят высоконагруженные высокоскоростные сети, много оборудования для энергетики и охлаждения, т. е. рынок огромный. И это только начало формирования этого рынка, потому что если посмотреть на несколько лет назад, то этой ниши вообще не было. Она сформировалась здесь и сейчас и будет расти», – рассказал он.

