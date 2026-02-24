Дочка «Транспорта будущего» вложит около миллиарда в производство аккумуляторов

Дочка «Транспорта будущего» вложит около миллиарда в производство аккумуляторовТакие батареи нужны для беспилотных технологий и центров обработки данных
Российский производитель литий-ионных аккумуляторов ИНЭСИС (дочерняя компания производителя дронов «Транспорт будущего») планирует инвестировать 900 млн руб. собственных средств в создание серийного производства систем накопления электрической энергии (СНЭ) до 2029 г. Среди целей – разработка, сборка и поставка комплексных СНЭ для энергетики, промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. Это следует из бизнес-плана компании, который есть в распоряжении «Ведомостей». Генеральный директор ИНЭСИС Александр Камашев подтвердил планы по инвестициям.
Как следует из документа, ИНЭСИС планирует расширить продуктовую линейку, повысить добавленную стоимость на единицу продукции, обеспечить полный контроль над цепочкой поставок. В сегменте сборки СНЭ инвестиционный цикл достаточно короткий, поэтому для удовлетворения растущего спроса на российском рынке с середины 2026 г. ИНЭСИС запустит сборочное производство на основе импортируемых ячеек, чтобы отработать необходимые технологии и уже с начала 2027 г. обеспечить поставки продукции именно на отечественных ячейках, объяснил гендиректор компании. Серийное производство мощностью 1 ГВт·ч/год компания планирует отладить в 2029 г., следует из бизнес-плана.