Дочка «Транспорта будущего» вложит около миллиарда в производство аккумуляторов

Как следует из документа, ИНЭСИС планирует расширить продуктовую линейку, повысить добавленную стоимость на единицу продукции, обеспечить полный контроль над цепочкой поставок. В сегменте сборки СНЭ инвестиционный цикл достаточно короткий, поэтому для удовлетворения растущего спроса на российском рынке с середины 2026 г. ИНЭСИС запустит сборочное производство на основе импортируемых ячеек, чтобы отработать необходимые технологии и уже с начала 2027 г. обеспечить поставки продукции именно на отечественных ячейках, объяснил гендиректор компании. Серийное производство мощностью 1 ГВт·ч/год компания планирует отладить в 2029 г., следует из бизнес-плана.