Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Дочка «Транспорта будущего» вложит около миллиарда в производство аккумуляторов

Такие батареи нужны для беспилотных технологий и центров обработки данных
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский производитель литий-ионных аккумуляторов ИНЭСИС (дочерняя компания производителя дронов «Транспорт будущего») планирует инвестировать 900 млн руб. собственных средств в создание серийного производства систем накопления электрической энергии (СНЭ) до 2029 г. Среди целей – разработка, сборка и поставка комплексных СНЭ для энергетики, промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. Это следует из бизнес-плана компании, который есть в распоряжении «Ведомостей». Генеральный директор ИНЭСИС Александр Камашев подтвердил планы по инвестициям.

Как следует из документа, ИНЭСИС планирует расширить продуктовую линейку, повысить добавленную стоимость на единицу продукции, обеспечить полный контроль над цепочкой поставок. В сегменте сборки СНЭ инвестиционный цикл достаточно короткий, поэтому для удовлетворения растущего спроса на российском рынке с середины 2026 г. ИНЭСИС запустит сборочное производство на основе импортируемых ячеек, чтобы отработать необходимые технологии и уже с начала 2027 г. обеспечить поставки продукции именно на отечественных ячейках, объяснил гендиректор компании. Серийное производство мощностью 1 ГВт·ч/год компания планирует отладить в 2029 г., следует из бизнес-плана.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её