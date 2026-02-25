Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В чем суть новых правил для ЭПР

Регуляторные песочницы можно будет запускать и при отсутствии прямых запретов в законах
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), или «регуляторную песочницу», которая создает исключения из правового поля для обкатки инноваций, можно будет запустить без наличия нормативных барьеров, т. е. без прямых запретов и ограничений. Такие поправки в 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации» были внесены в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Артемом Шейкиным, Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Денисом Кравченко 24 февраля.

Суть поправок в снятии ограничений на запуск экспериментов в тех сферах, где правовое регулирование еще в принципе не сформировано, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Согласно действующему законодательству, главным условием установления ЭПР является наличие нормативного барьера – предписания, запрета, ограничения – для использования цифровой инновации, напоминает он. Например, для тестирования беспилотных грузовиков таким режимом был снят целый ряд барьеров из актов, регулирующих сертификацию автомобилей и правила дорожного движения, уточнил собеседник.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте