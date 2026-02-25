В чем суть новых правил для ЭПР

В чем суть новых правил для ЭПРРегуляторные песочницы можно будет запускать и при отсутствии прямых запретов в законах
Экспериментальный правовой режим (ЭПР), или «регуляторную песочницу», которая создает исключения из правового поля для обкатки инноваций, можно будет запустить без наличия нормативных барьеров, т. е. без прямых запретов и ограничений. Такие поправки в 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации» были внесены в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Артемом Шейкиным, Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Денисом Кравченко 24 февраля.
Суть поправок в снятии ограничений на запуск экспериментов в тех сферах, где правовое регулирование еще в принципе не сформировано, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Согласно действующему законодательству, главным условием установления ЭПР является наличие нормативного барьера – предписания, запрета, ограничения – для использования цифровой инновации, напоминает он. Например, для тестирования беспилотных грузовиков таким режимом был снят целый ряд барьеров из актов, регулирующих сертификацию автомобилей и правила дорожного движения, уточнил собеседник.