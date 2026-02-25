В чем суть новых правил для ЭПР

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), или «регуляторную песочницу», которая создает исключения из правового поля для обкатки инноваций, можно будет запустить без наличия нормативных барьеров, т. е. без прямых запретов и ограничений. Такие поправки в 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации» были внесены в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Артемом Шейкиным, Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Денисом Кравченко 24 февраля.