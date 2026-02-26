Рынок консолей в России упал на 14% за 2025 год

Рынок консолей в России упал на 14% за 2025 годЭто связано с сокращением продаж топовых моделей и ростом спроса на дешевые
В 2025 г. рынок игровых консолей составил 27,3 млрд руб., это на 13,8% меньше, чем годом ранее. Рост штучных продаж на 3% до 1,48 млн устройств не смог компенсировать сокращение рынка в денежном выражении. Средняя цена консоли в 2025 г. при этом составила 18 500 руб., что на 15,5% ниже, чем в 2024 г. Это следует из данных, предоставленных «Ведомостям» представителями сети «М.видео» и исследовательской компании «ГФК-Русь».
Лидирующие позиции среди международных брендов в штуках сохраняет японская Sony, добавил представитель «М.видео». 2-е место по объему продаж занимает американская Valve, а третье – китайская SUP, ориентированная на массовый сегмент, уточнили в «М.видео».
