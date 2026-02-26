Китайцы подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза

С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. Об этом «Ведомостям» сообщила директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова и подтвердили российские производители оптического кабеля «Еврокабель-1» и «Инкаб», а также один из крупнейших магистральных операторов – «Транстелеком». Дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и в мире – из-за бума искусственного интеллекта, отмечают эксперты.