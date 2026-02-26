Счетная палата попыталась понять принцип ценообразования на российский софт

Счетная палата попыталась понять принцип ценообразования на российский софтОказалось, что цены на одни и те же решения могли кратно различаться в разных закупках
Счетная палата выявила многократные расхождения в стоимости различных госзакупок одного и того же программного обеспечения (ПО) и операционных систем (ОС) популярных российских вендоров «Лаборатория Касперского», «Группа Астра», Postgres Professional, «Мой офис» и др. за 2022–2025 гг. В некоторых закупках стоимость одних и тех же решений различалась в шесть раз. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты Данила Шилкова (есть у «Ведомостей»).
Например, при закупках малых объемов – до 100 лицензий – ценовой диапазон «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса» от «Лаборатории Касперского» в расчете на одну лицензию варьировался от 445 до 2862 руб., разница – в 6,4 раза. При средних объемах – от 469 до 1852 руб., т. е. разница составила 3,9 раза. При крупных объемах – от 529 до 1632 руб., с разницей в 3,1 раза, следует из отчета.