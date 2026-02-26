Счетная палата попыталась понять принцип ценообразования на российский софт

Счетная палата выявила многократные расхождения в стоимости различных госзакупок одного и того же программного обеспечения (ПО) и операционных систем (ОС) популярных российских вендоров «Лаборатория Касперского», «Группа Астра», Postgres Professional, «Мой офис» и др. за 2022–2025 гг. В некоторых закупках стоимость одних и тех же решений различалась в шесть раз. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты Данила Шилкова (есть у «Ведомостей»).