В России снова модно ходить в компьютерные клубы

В России снова модно ходить в компьютерные клубыНо портрет их посетителя сильно изменился
Количество компьютерных клубов в России за последние три года в среднем растет на 50% год к году. Так, в 2023 г. их количество составляло 2012, в 2024 г. – 3165, а в 2025 г. достигло 4695 клубов. Такие данные предоставили «Ведомостям» «Сбераналитика» и консалтинговая компания Strategy Partners.
По данным разработчика ПО для компьютерных клубов Langame, за 2025 г. количество компьютерных клубов выросло на 29% примерно до 4000 по всей стране, а число игровых мест увеличилось на 19% и превысило 100 000. По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, число уникальных посетителей клубов во втором полугодии 2025 г. увеличилось в сравнении с предыдущим периодом почти на 20% и превысило 1 млн человек в месяц с пиковым значением около 1,2 млн в ноябре. Объем рынка таких площадок составил около 30 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2024 г., подсчитали в Langame.