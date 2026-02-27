В России снова модно ходить в компьютерные клубы

По данным разработчика ПО для компьютерных клубов Langame, за 2025 г. количество компьютерных клубов выросло на 29% примерно до 4000 по всей стране, а число игровых мест увеличилось на 19% и превысило 100 000. По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, число уникальных посетителей клубов во втором полугодии 2025 г. увеличилось в сравнении с предыдущим периодом почти на 20% и превысило 1 млн человек в месяц с пиковым значением около 1,2 млн в ноябре. Объем рынка таких площадок составил около 30 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2024 г., подсчитали в Langame.