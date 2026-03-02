Спам-звонки предлагают окончательно вывести из серой зоны

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки к закону «О связи», так называемый первый пакет мер по борьбе с мошенничеством, которые разрешили абоненту установить самозапрет на массовые звонки информационного и рекламного характера. Под массовыми звонками подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые в большом количестве совершают колл-центры, но четкого определения в законодательстве пока нет. 22 декабря 2025 г. правительство внесло в Госдуму еще один пакет поправок с дополнительными мерами по борьбе с мошенничеством. 10 февраля Госдума приняла законопроект в первом чтении, а до 24 февраля необходимо было предложить поправки ко второму чтению.