Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

Закупки средств по борьбе с мошенничеством пошли на спад

Но это вовсе не означает победу над киберпреступниками
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Госзакупки антифрод-систем для борьбы с мошенниками в России снижаются на треть ежегодно последние два года. Это следует из данных систем управления закупками «Тендерплан» и «РТС-тендер». Снижение подтвердили представители площадки «Росэлторг». Платформы анализировали закупки по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) за 2023–2025 гг. по ключевым поисковым словам «антифрод» и «мошенничество».

В 2025 г. по сравнению с 2024 г. количество закупок систем обеспечения безопасности информации, в том числе антифрод-систем, снизилось с 490 до 450, рассказал представитель «РТС-тендера». В денежном выражении объемы снизились с 1,4 млрд до 760 млн руб.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте