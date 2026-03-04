Закупки средств по борьбе с мошенничеством пошли на спад

Закупки средств по борьбе с мошенничеством пошли на спадНо это вовсе не означает победу над киберпреступниками
Госзакупки антифрод-систем для борьбы с мошенниками в России снижаются на треть ежегодно последние два года. Это следует из данных систем управления закупками «Тендерплан» и «РТС-тендер». Снижение подтвердили представители площадки «Росэлторг». Платформы анализировали закупки по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) за 2023–2025 гг. по ключевым поисковым словам «антифрод» и «мошенничество».
В 2025 г. по сравнению с 2024 г. количество закупок систем обеспечения безопасности информации, в том числе антифрод-систем, снизилось с 490 до 450, рассказал представитель «РТС-тендера». В денежном выражении объемы снизились с 1,4 млрд до 760 млн руб.
Вы видите 16% этого материала
