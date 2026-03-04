«Реглаб» закупит чипы «Байкал электроникс» на 1 млрд рублей

Разработчик чипов «Байкал электроникс» поставит 1,5 млн микроконтроллеров Baikal-U на свободной от лицензирования архитектуре RISC-V разработчику и производителю систем промышленной автоматизации (АСУ ТП) «Реглаб» в течение пяти лет. Компании подписали соглашение на 1 млрд руб. на выставке «Нефтегаз-2026». Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.