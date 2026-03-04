Газета
Технологии

«Реглаб» закупит чипы «Байкал электроникс» на 1 млрд рублей

Российский разработчик чипов планирует поставить не меньше 1,5 млн микроконтроллеров для промышленности
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разработчик чипов «Байкал электроникс» поставит 1,5 млн микроконтроллеров Baikal-U на свободной от лицензирования архитектуре RISC-V разработчику и производителю систем промышленной автоматизации (АСУ ТП) «Реглаб» в течение пяти лет. Компании подписали соглашение на 1 млрд руб. на выставке «Нефтегаз-2026». Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.

Первая отгрузка объемом 150 000 микроконтроллеров планируется в первом полугодии 2026 г., уточнил Евдокимов. Стоимость первой партии составляет более 100 млн руб., добавил он. Оставшийся объем микроконтроллеров пока не определен поставками на ближайшие пять лет, уточнил представитель «Байкала».

