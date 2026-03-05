Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Четверть экономически активного населения РФ постоянно пользуется ИИ

Но далеко не все знают, что это такое
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2025 г. 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет, т. е. 18,5 млн человек, регулярно использовали ИИ-боты, доступные в браузере в виде отдельных сайтов и мобильных приложений. По сравнению с 2024 г. этот показатель вырос на 7 п. п. Такую статистику «Ведомостям» предоставила MWS AI, которая провела анализ агрегированных обезличенных данных пользователей на основе Big Data и мобильного трафика МТС c 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Анализировалось количество уникальных пользователей сайтов нейросетей и имеющихся у них версий-приложений в 2024 и 2025 гг., но не учитывался доступ к нейросетям через мессенджеры.

Параллельно МТС провела опрос абонентов, согласно которому наиболее популярными сценариями использования искусственного интеллекта (ИИ) стали генерация текстов, систематизация данных, консультации в формате «как со специалистом» и общение.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте