Четверть экономически активного населения РФ постоянно пользуется ИИ

В 2025 г. 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет, т. е. 18,5 млн человек, регулярно использовали ИИ-боты, доступные в браузере в виде отдельных сайтов и мобильных приложений. По сравнению с 2024 г. этот показатель вырос на 7 п. п. Такую статистику «Ведомостям» предоставила MWS AI, которая провела анализ агрегированных обезличенных данных пользователей на основе Big Data и мобильного трафика МТС c 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Анализировалось количество уникальных пользователей сайтов нейросетей и имеющихся у них версий-приложений в 2024 и 2025 гг., но не учитывался доступ к нейросетям через мессенджеры.