МТС впервые раскрыла инвестиции в новые направления

В прошлом году МТС запустила совместный проект с «Яндексом» по развитию беспилотного транспорта, сообщила топ-менеджер. Оператор выстраивает специальную инфраструктуру вдоль трасс, для того чтобы беспилотные автомобили IT-компании могли ездить по дорогам. Также МТС в прошлом году запатентовала продукт Energy Tool, который позволяет выявлять майнинговые фермы. В 2025 г. было выявлено 200 000 майнинговых ферм по всей стране, что на 44% больше, чем годом ранее, рассказала Галактионова. Также недавно компания запустила сервис по оказанию робототехнических услуг и вовлечена в разработку решений с искусственным интеллектом (ИИ), добавила она. Причем перспективу в развитии разработок МТС видит в том числе за рубежом.