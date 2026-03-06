Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

МТС впервые раскрыла инвестиции в новые направления

Компания продолжала инвестировать на фоне снижения капитальных затрат
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2025 г. МТС проинвестировала в новые направления 17 млрд руб., что составило 6% от OIBDA. В частности, МТС запустила разработки в области инфраструктуры для беспилотного транспорта, энергоэффективности, ИИ, а также робототехники. Об этом рассказала генеральный директор ПАО МТС Инесса Галактионова на презентации, посвященной финансовым результатам группы за 2025 г.

В прошлом году МТС запустила совместный проект с «Яндексом» по развитию беспилотного транспорта, сообщила топ-менеджер. Оператор выстраивает специальную инфраструктуру вдоль трасс, для того чтобы беспилотные автомобили IT-компании могли ездить по дорогам. Также МТС в прошлом году запатентовала продукт Energy Tool, который позволяет выявлять майнинговые фермы. В 2025 г. было выявлено 200 000 майнинговых ферм по всей стране, что на 44% больше, чем годом ранее, рассказала Галактионова. Также недавно компания запустила сервис по оказанию робототехнических услуг и вовлечена в разработку решений с искусственным интеллектом (ИИ), добавила она. Причем перспективу в развитии разработок МТС видит в том числе за рубежом.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её