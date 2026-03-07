«Аэронекст» сообщил о сокращении гражданского рынка дронов на треть

А заказчики в свою очередь порой не представляют, какой именно тип беспилотника с практической и экономической точек зрения лучше использовать для решения стоящих перед ними задач. Реальный платежеспособный спрос со стороны гражданских эксплуатантов не поспевает за этим предложением, что создает высокую конкуренцию среди разработчиков, констатирует Безруков. «Множество компаний борются за ограниченное число заказов. Как следствие — падает выручка, т.к. разработчикам некому продать свою продукцию для гражданского применения. Рынок смещен в сторону производства под госзаказ, а не в сторону сервиса», – рассуждает он.