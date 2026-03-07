«Аэронекст» сообщил о сокращении гражданского рынка дронов на треть

«Аэронекст» сообщил о сокращении гражданского рынка дронов на третьИгроки ждут снятия ограничений на полеты
Российский гражданский рынок беспилотных авиационных систем (БАС) сократился на 33% в 2025 г. – до 15,15 млрд руб. К таким выводам пришли аналитики «Аэронекст», изучив статистику игроков российского рынка. Весь объем российского рынка БАС в 2025 г. аналитики оценили 485,1 млрд руб.
По словам генерального директора одного из крупнейших гражданских разработчиков БАС на российском рынке компании «Геоскан» Алексея Юрецкого, «в условиях закрытого неба частный бизнес практически не может легально пользоваться ни собственным парком беспилотников, ни услугами профессиональных эксплуатантов». «Рынок сжался до государственных организаций и их подрядчиков. При этом масштабные госзакупки техники по нацпроекту завершились», – отметил он.
Произошло не падение, а сжатие «мирного» коммерческого рынка в пользу другой продукции, объяснил данные «Аэронекст» председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков. Причины падения рынка БАС – в охлаждении экономики в целом, а также нацеленности правительства на укрупнение бизнеса в отрасли, говорит председатель совета директоров «Китоглава» Максим Чижов.
Классификация дронов
Разработчиков и изготовителей БПЛА оказалось вдвое больше, чем эксплуатантов (компаний, которые используют дроны для услуг) БАС: 31% против 17%, следует из аналитики «Аэронекста». На декабрь 2025 г. всего в списке были учтены 1011 российских организаций в этой отрасли. Подсчеты «Аэронекста» строились на основе данных с технологической платформы «Компонент», в которую с июля 2025 г. вносится вся статистика рыночной и производственной деятельности отраслевых организаций.
Разработчиком и изготовителем БАС может называть себя практически любая компания, к ним не предъявляются какие-либо требования, в то время как эксплуатант должен быть сертифицирован, отмечает генеральный директор «Геоскана» Алексей Юрецкий. Эксперт рынка НТИ «Аэронет», заместитель генерального директора компании «Флай дрон» Александр Кравченко объясняет разницу тем, что многие производители гражданских дронов выводят на рынок свои разработки, не имея конкретных заказчиков.
А заказчики в свою очередь порой не представляют, какой именно тип беспилотника с практической и экономической точек зрения лучше использовать для решения стоящих перед ними задач. Реальный платежеспособный спрос со стороны гражданских эксплуатантов не поспевает за этим предложением, что создает высокую конкуренцию среди разработчиков, констатирует Безруков. «Множество компаний борются за ограниченное число заказов. Как следствие — падает выручка, т.к. разработчикам некому продать свою продукцию для гражданского применения. Рынок смещен в сторону производства под госзаказ, а не в сторону сервиса», – рассуждает он.
Внутрироссийский спрос продолжит снижение в этом году, прогнозирует Чижов. Хотя если будут сняты ограничения для легальной эксплуатации в регионах, то это может на треть увеличить рынок, полагает он. Также рынок мог бы восстановиться еще на треть в случае наведения порядка с глушением спутниковых навигационных сигналов, добавляет эксперт.
На БАС в 2026 г. будет влиять внедрение систем искусственного интеллекта и технического зрения на борт, ожидает Безруков. Продолжится унификация технологий между гражданским и военным секторами. Но сохранится приоритет оборонной составляющей, где Россия движется в соответствие с мировым трендом, который предусматривает направление до 52-85% расходов на БАС в оборону. В гражданском секторе скорее всего 2026 г. станет периодом стабилизации после падения и подготовки к будущему росту за счет внедрения новых технологий и поиска устойчивых бизнес-моделей, полагает он.