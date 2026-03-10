Капитальные вложения операторов связи в инфраструктуру сократились на 9–30%

У «Мегафона» CAPEX сократился на 29,8% до 40 млрд руб. (7,6% от выручки), у «Ростелекома» – на 12% до 158 млрд руб. (18% от выручки), у МТС – на 8,9% до 120,6 млрд руб. (15% от выручки). В отличие от остальных телекомкомпаний «Билайн» нарастил свои капитальные вложения на 21,8% до 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки).