Капитальные вложения операторов связи в инфраструктуру сократились на 9–30%Единственный федеральный оператор, нарастивший инвестиции в сеть, – «Билайн»
Крупнейшие телекомоператоры «Ростелеком», МТС и «Мегафон» на 9–30% сократили капитальные вложения в 2025 г. Это следует из опубликованных отчетностей операторов за 2025 г. В 2026 г. операторы рассчитывают вернуться к наращиванию инвестиций и надеются на смягчение денежно-кредитной политики.
У «Мегафона» CAPEX сократился на 29,8% до 40 млрд руб. (7,6% от выручки), у «Ростелекома» – на 12% до 158 млрд руб. (18% от выручки), у МТС – на 8,9% до 120,6 млрд руб. (15% от выручки). В отличие от остальных телекомкомпаний «Билайн» нарастил свои капитальные вложения на 21,8% до 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки).
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам