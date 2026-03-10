Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Капитальные вложения операторов связи в инфраструктуру сократились на 9–30%

Единственный федеральный оператор, нарастивший инвестиции в сеть, – «Билайн»
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшие телекомоператоры «Ростелеком», МТС и «Мегафон» на 9–30% сократили капитальные вложения в 2025 г. Это следует из опубликованных отчетностей операторов за 2025 г. В 2026 г. операторы рассчитывают вернуться к наращиванию инвестиций и надеются на смягчение денежно-кредитной политики.

У «Мегафона» CAPEX сократился на 29,8% до 40 млрд руб. (7,6% от выручки), у «Ростелекома» – на 12% до 158 млрд руб. (18% от выручки), у МТС – на 8,9% до 120,6 млрд руб. (15% от выручки). В отличие от остальных телекомкомпаний «Билайн» нарастил свои капитальные вложения на 21,8% до 79,5 млрд руб. (23,8% от выручки).

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь