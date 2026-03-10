Газета
Россияне теряют интерес к астрологическим и эзотерическим сайтам

Это может быть связано с растущей популярностью использования искусственного интеллекта
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

В 2025 г. трафик сайтов с астрологическими и эзотерическими услугами и практиками сократился почти на четверть по сравнению с 2024 г. К таким выводам пришли аналитики big data отделов мобильных операторов Т2 и «Билайн», проанализировав активность пользователей на нескольких десятках таких сайтов. При этом в Т2 отмечают, что с начала 2026 г. эта тенденция сохраняется: в январе 2026 г. число посетителей эзотерических сайтов сократилось на 31% по сравнению с январем 2025 г., а в феврале 2026 г. этот показатель снизился уже на 38%.

Абсолютных показателей по трафику и количеству пользователей операторы не раскрывают.

