Граждане столкнулись с проблемами при авторизации в публичных сетях WiFi

Граждане столкнулись с проблемами при авторизации в публичных сетях WiFiЭто связано с ограничениями связи по причине безопасности, о которых сообщили в Кремле
В Кремле 10 марта впервые прокомментировали проблемы со связью в центре столицы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что эти отключения и ограничения связи и интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности и происходят в соответствии с законодательством.
Первые сообщения об ограничениях появились 6 марта 2026 г., об этом свидетельствовали данные Downdetector. Как минимум у восьми опрошенных «Ведомостями» пользователей наблюдались проблемы со связью преимущественно в центре Москвы. Опрошенные абоненты жалуются на отсутствие мобильного интернета в основном в центре города, при этом голосовая связь чаще всего остается доступной.
