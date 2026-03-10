Граждане столкнулись с проблемами при авторизации в публичных сетях WiFi

Первые сообщения об ограничениях появились 6 марта 2026 г., об этом свидетельствовали данные Downdetector. Как минимум у восьми опрошенных «Ведомостями» пользователей наблюдались проблемы со связью преимущественно в центре Москвы. Опрошенные абоненты жалуются на отсутствие мобильного интернета в основном в центре города, при этом голосовая связь чаще всего остается доступной.