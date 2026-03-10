Для устройств умного дома могут ввести требования по локализации производства

Для устройств умного дома могут ввести требования по локализации производстваВпрочем, пока потребительский рынок останется открытым для иностранной продукции
Для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции цифровизации многоквартирных домов (МКД), утвержденного правительством в феврале. «Ведомости» ознакомились с документом.
Минпромторгу, Минцифры, АНО «Умный многоквартирный дом» поручено к IV кварталу 2026 г. сформировать предложения по совершенствованию мер поддержки производителей отечественных устройств и оборудования умного дома, говорится в плане мероприятий. А к IV кварталу 2030 г. тем же исполнителям рекомендовано подготовить требования по подтверждению отечественного производства таких устройств и оборудования.