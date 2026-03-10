Для устройств умного дома могут ввести требования по локализации производства

Минпромторгу, Минцифры, АНО «Умный многоквартирный дом» поручено к IV кварталу 2026 г. сформировать предложения по совершенствованию мер поддержки производителей отечественных устройств и оборудования умного дома, говорится в плане мероприятий. А к IV кварталу 2030 г. тем же исполнителям рекомендовано подготовить требования по подтверждению отечественного производства таких устройств и оборудования.