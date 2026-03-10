Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Для устройств умного дома могут ввести требования по локализации производства

Впрочем, пока потребительский рынок останется открытым для иностранной продукции
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции цифровизации многоквартирных домов (МКД), утвержденного правительством в феврале. «Ведомости» ознакомились с документом.

Минпромторгу, Минцифры, АНО «Умный многоквартирный дом» поручено к IV кварталу 2026 г. сформировать предложения по совершенствованию мер поддержки производителей отечественных устройств и оборудования умного дома, говорится в плане мероприятий. А к IV кварталу 2030 г. тем же исполнителям рекомендовано подготовить требования по подтверждению отечественного производства таких устройств и оборудования.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь