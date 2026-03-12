Продавцы и владельцы ПВЗ «Яндекс маркета» пожаловались на взлом личных кабинетов

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, объединяет селлеров и владельцев ПВЗ) обратилась к «Яндекс маркету» из-за жалоб владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на случаи взлома их личных кабинетов и оформления фиктивных возвратов. Об этом говорится в письме председателя совета ассоциации Евгении Черницкой генеральному директору «Яндекс маркета» Роману Маресову от 3 марта (копия есть у «Ведомостей»). Представитель «Яндекс маркета» сообщил «Ведомостям», что компания получила письмо и изучает его.