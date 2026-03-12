Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

Продавцы и владельцы ПВЗ «Яндекс маркета» пожаловались на взлом личных кабинетов

Предприниматели получают претензии на сотни тысяч рублей из-за фиктивных возвратов
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, объединяет селлеров и владельцев ПВЗ) обратилась к «Яндекс маркету» из-за жалоб владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на случаи взлома их личных кабинетов и оформления фиктивных возвратов. Об этом говорится в письме председателя совета ассоциации Евгении Черницкой генеральному директору «Яндекс маркета» Роману Маресову от 3 марта (копия есть у «Ведомостей»). Представитель «Яндекс маркета» сообщил «Ведомостям», что компания получила письмо и изучает его.

Ассоциация «в последнее время получает значительное количество обращений» о таких случаях, говорится в письме. Мошенники входят в личный кабинет ПВЗ и удаленно оформляют возвраты ранее купленных товаров на крупные суммы, не возвращая товар в сам пункт. В итоге маркетплейс выставляет владельцу точки претензии за якобы утраченные товары или несвоевременную отгрузку.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь