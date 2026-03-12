Владелец сети «Винлаб» закупил роботов «Яндекса» на свои склады

Роботы-инвентаризаторы самостоятельно двигаются между стеллажами, сканируют товары и направляют данные в систему управления складом (WMS), говорит представитель «Яндекс роботикс». Они сверяют палеты с товарами в местах хранения и вносят корректировки при несоответствиях. Для этого робот оснащен камерами, ультразвуковыми сенсорами, а также датчиками для обеспечения безопасности. Представители компаний также уточнили, что они рассматривают «возможности расширения партнерства», не уточняя детали.