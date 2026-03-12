Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Владелец сети «Винлаб» закупил роботов «Яндекса» на свои склады

Затраты на это могли составить до 60 млн рублей
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Владеющая сетью «Винлаб» алкогольная группа России Novabev Group приобрела у «Яндекс роботикс» роботов-инвентаризаторов для автоматизации собственных складов общей площадью 40 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Количество роботов и сумму поставки стороны не разглашают.

Роботы-инвентаризаторы самостоятельно двигаются между стеллажами, сканируют товары и направляют данные в систему управления складом (WMS), говорит представитель «Яндекс роботикс». Они сверяют палеты с товарами в местах хранения и вносят корректировки при несоответствиях. Для этого робот оснащен камерами, ультразвуковыми сенсорами, а также датчиками для обеспечения безопасности. Представители компаний также уточнили, что они рассматривают «возможности расширения партнерства», не уточняя детали.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её