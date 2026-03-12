Владелец сети «Винлаб» закупил роботов «Яндекса» на свои склады

Владелец сети «Винлаб» закупил роботов «Яндекса» на свои складыЗатраты на это могли составить до 60 млн рублей
Владеющая сетью «Винлаб» алкогольная группа России Novabev Group приобрела у «Яндекс роботикс» роботов-инвентаризаторов для автоматизации собственных складов общей площадью 40 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Количество роботов и сумму поставки стороны не разглашают.
Роботы-инвентаризаторы самостоятельно двигаются между стеллажами, сканируют товары и направляют данные в систему управления складом (WMS), говорит представитель «Яндекс роботикс». Они сверяют палеты с товарами в местах хранения и вносят корректировки при несоответствиях. Для этого робот оснащен камерами, ультразвуковыми сенсорами, а также датчиками для обеспечения безопасности. Представители компаний также уточнили, что они рассматривают «возможности расширения партнерства», не уточняя детали.