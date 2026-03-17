Крупнейшие сбои и блокировки интернета в мире: хроника отключений за 25 лет

В феврале 2021 г. в Мьянме военные захватили власть после переворота и ареста лидера страны Аун Сан Су Чжи. Сразу после этого начались протесты, из-за которых на территории государства было введено чрезвычайное положение (отмененное только летом 2025 г.). 14 февраля стало известно о почти полном отключении интернета. При этом подобные меры применялись и ранее: например, в июне 2019 г. на такой шаг пошло прежнее правительство в штатах Ракхайн и Чин для борьбы с вооруженными группировками. После смены режима перебои с доступом в интернет стали нормой: только в 2024 г. наблюдатели Accesnow насчитали 85 случаев отключения сети.