Крупнейшие сбои и блокировки интернета в мире: хроника отключений за 25 лет

Крупнейшие сбои и блокировки интернета в мире: хроника отключений за 25 летТехнические неполадки, протесты, природные катаклизмы и кибератаки
По данным Internet Society Pulse, прямо сейчас в мире продолжаются 13 полных или частичных отключений интернета, а за последние 12 месяцев их число перевалило за сотню в 14 странах. О некоторых ярких и показательных случаях ограничения связи – в подборке «Ведомостей».
Август 2003 г. Первый с появления интернета крупный блэкаут в США и Канаде
Из-за масштабной аварии в энергосистеме США и Канады 14 августа 2003 г. около 40 млн американцев и 10 млн канадцев остались без электричества на срок от двух часов до нескольких дней. Хотя крупные провайдеры в Соединенных Штатах практически не пострадали из-за перебоев с электроснабжением, свыше 3000 локальных сетей и миллионы пользователей по всей стране оказались лишены доступа к интернету. Среди пострадавших организаций были банки, инвестиционные фонды, бизнес-службы, производители, больницы, образовательные учреждения и другие структуры, находившиеся за пределами зоны отключения.
Блэкаут стал крупнейшим в истории США, а вызванные им сбои в работе интернета – первыми по своему масштабу с момента появления глобальной сети. Спустя всего полтора месяца, 28 сентября 2003 г., из-за аварии в Италии произошло полное отключение электричества: без света и онлайн-доступа остались свыше 50 млн человек.
2009-2010 гг. Отключение на 10 месяцев в Синьцзяне
5 июля 2009 г. в Урумчи – столице китайской провинции Синьцзян – проживавшие там уйгуры устроили масштабные протесты, переросшие в беспорядки. Власти в ответ на это полностью отключили интернет в регионе: блокировка продлилась 10 месяцев и стала одной из самых продолжительных в истории. Международные звонки и SMS-сообщения также были отключены в течение этого периода. Доступ возвращали поэтапно, начиная с государственных новостных сайтов. Полностью соединение восстановили 14 мая 2010 г.
Июнь 2009 г. Перебои после смерти Майкла Джексона
25 июня 2009 г. скончался культовый американский певец Майкл Джексон. Наплыв пользователей, вызванный новостью о его смерти, привел к перебоям в работе как освещавших произошедшее СМИ, так и «Википедии» (из-за просмотров страницы поп-звезды), Twitter (о нем фиксировалось по 5000 твитов в минуту) и мессенджера AOL Instant Messenger. Поисковик Google первое время блокировал запросы о гибели певца, приняв их за масштабную DDoS-атаку – ситуацию, когда сеть сознательно перегружается трафиком до тех пор, пока она не рухнет.
Март 2011 г. Землетрясение в Японии
11 марта 2011 г. у побережья Тохоку в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 9. Оно вызвало цунами и привело к разрушениям на большей части прилегающего региона. Пострадала как энергетическая (в частности, была повреждена АЭС в Фукусиме), так и телекоммуникационная инфраструктура, из-за чего миллионы людей временно лишились доступа в интернет и телефонной связи. При этом подводная волоконно-оптическая сеть получила лишь ограниченный ущерб, а большинство операторов смогли быстро перенаправить трафик по неповрежденным линиям. В последующие две недели жители восточной части Японии, включая Токио, сталкивались с кратковременными перебоями связи на фоне восстановления энергосистемы.
2011-2012 гг. Отключения во время «Арабской весны»
В ночь на 28 января 2011 г. власти Египта на фоне масштабных антиправительственных протестов приказали всем четырем национальным операторам полностью ограничить доступ в интернет и отключить мобильную связь. Страна оставалась отрезанной от глобальной сети в течение пяти дней, что обошлось ее экономике в $90 млн. Вскоре после восстановления доступа к интернету президент Хосни Мубарак, правивший Египтом 30 лет, ушел в отставку.
29 ноября 2012 г. аналогичным образом был полностью перекрыт доступ к интернету на всей территории Сирии. В республике с 2011 г. бушевала гражданская война, и власти неоднократно отключали связь и интернет на контролировавшихся повставнцами территориях. Отключение же в масштабе всей страны произошло впервые и было связано международными наблюдателями с попытками сорвать координацию оппозицией наступления на Дамаск.
Январь 2012 г. Забастовка «Википедии»
18 января 2012 г. ряд интернет-ресурсов, включая «Википедию» и Reddit, ограничили доступ для пользователей на 12-24 часа. Эта мера стала частью масштабной акции протеста против обсуждавшихся в США законопроектов, предусматривавших ужесточение санкций в отношении онлайн-площадок за нарушение авторских прав. Другие крупные сервисы – такие как Google и Twitter – разместили баннеры с критикой документов. Забастовка «Википедии», наряду с другими действиями, привели к тому, что конгресс США отказался от дальнейшего рассмотрения инициатив.
Октябрь 2016 г. Кибератака на Dyn
21 октября 2016 г. произошла одна из крупнейших в истории серии DDoS-атак на DNS-провайдера Dyn. В ходе кибератаки были задействованы десятки миллионов IP-адресов и различных устройств, подключенных к сети по всему миру. Нагрузка достигла порядка 1,2 терабита в секунду. Из-за инцидента сервисы Dyn оказались недоступны, что привело к сбоям в работе десятков популярных платформ, включая GitHub, HBO, Twitter, Reddit, PayPal, Netflix и Airbnb.
2019-2021 гг. 500 дней без интернета в индийском штате
Индия – лидер среди стран мира по количеству отключений интернета. По данным Internet Society Pulse, на ее долю приходится 432 из 923 зафиксированных случаев за 2018-2026 гг. При этом половина всех перебоев происходит на территории бывшего штата Джамму и Кашмир на севере страны.
Вечером 4 августа 2019 г. индийский парламент отменил статью конституции об автономном статусе штата (позднее он был поделен на две административные территории). В тот же день в регионе началось отключение интернета и мобильной связи на фоне введения комендантского часа и других запретов. Власти стремились предотвратить массовые беспорядки. В результате блокировка продлилась 552 дня, став самой продолжительной в истории. Ограничения снимали постепенно, доступ был полностью восстановлен 6 февраля 2021 г.
Август 2019 г. Протесты в Индонезии
В августе 2019 г. в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа разгорелись антирасовые протесты, в некоторых местах переросшие в беспорядки. В ответ власти усилили военное присутствие в регионе и отключили связь и интернет 22 августа. К концу месяца ситуация стабилизировалась, и 5 сентября большинство ограничений были сняты.
Ноябрь 2019 г. Первая интернет-изоляция целой страны
16 ноября 2019 г. Высший совет нацбезопасности Ирана отдал приказ об ограничении доступа к интернету в исламской республике на фоне массовых протестов в стране. Отключение не было полным – доступ сохранялся к ресурсам, входившим в созданную в 2016 г. национальную информационную сеть, подконтрольную государству. Благодаря ей работу продолжили банки, местные службы и мессенджеры. Блокировка длилась восемь дней и стала первым случаем, когда от глобальной сети на продолжительное время была отрезана фактически целая страна.
Август 2020 г. Протесты в Белоруссии
9 августа 2020 г. в Белоруссии начались масштабные протесты против результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По некоторым оценкам, на пике политического кризиса в акциях принимали участие до полумиллиона человек. Наиболее жесткие интернет-ограничения пришлись на первые трое суток манифестаций. При этом 17 августа во всей республике зафиксировали 15-минутное полное отключение. Сам Лукашенко поначалу объяснял перебои вмешательством извне, но в ноябре 2024 г. признал, что доступ в сеть закрывали сами власти.
Март 2021 г. Пожар в дата-центре OVHcloud
В ночь на 10 марта 2021 г. вспыхнул пожар в страсбургском дата-центре одной из крупнейших хостинговых и облачных компаний OVHcloud. Огонь полностью уничтожил один из четырех объектов, нанеся значительный урон соседнему. Инцидент привел к отключению или ограничению работы 3,6 млн сайтов по всей Европе, данные которых хранились на серверах компании. Пострадали, в частности, порталы ряда правительственных учреждений Франции и Великобритании, а также Европейского космического агентства. При происшествии никто не пострадал, но с точки зрения материального ущерба это стало крупнейшей катастрофой в истории центров обработки.
Февраль 2021 г. Переворот в Мьянме
В феврале 2021 г. в Мьянме военные захватили власть после переворота и ареста лидера страны Аун Сан Су Чжи. Сразу после этого начались протесты, из-за которых на территории государства было введено чрезвычайное положение (отмененное только летом 2025 г.). 14 февраля стало известно о почти полном отключении интернета. При этом подобные меры применялись и ранее: например, в июне 2019 г. на такой шаг пошло прежнее правительство в штатах Ракхайн и Чин для борьбы с вооруженными группировками. После смены режима перебои с доступом в интернет стали нормой: только в 2024 г. наблюдатели Accesnow насчитали 85 случаев отключения сети.
Январь 2022 г. Протесты в Казахстане
В начале 2022 г. в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно тяжелой обстановка была в Алма-Ате, где происходили столкновения с полицией, а ряд административных зданий был разгромлен. Для стабилизации ситуации Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в республику миротворческие силы. 4 января власти Казахстана почти на целый день отключили мобильный интернет, а затем в течение еще пяти дней периодически блокировали доступ. Всего ограничения затронули порядка 16 млн жителей страны.
Июль 2022 г. Обрушение мобильной сети в Японии
Рано утром 2 июля 2022 г. после замены оборудования в работе одного из крупнейших японских операторов сотовой связи Au (принадлежащего корпорации KDDI) произошел сбой, вызвавший обрушение мобильной сети. Инцидент затронул свыше 39 млн человек – примерно треть населения страны. Телефоны абонентов Au не могли подключиться к сети, наблюдались сбои в работе банкоматов и проблемы с оплатой общественного транспорта, а Метеорологическое управление Японии не получало данные о погоде примерно с трети своих автоматических станций. Полностью работа наладилась лишь спустя трое суток.
Июль 2022 г. Перегрузка инфраструктуры оператора в Канаде
Спустя всего несколько дней после обрушения сети в Японии похожая проблема возникла в Канаде. Во время планового обновления 8 июля 2022 г. сети телекоммуникационного провайдера Rogers сотрудники по ошибке удалили фильтр списка контроля доступа. Инфраструктура оператора оказалась перегружена потоком данных, что спровоцировало сбой в работе всей национальной сети. Около 12 млн канадцев на 26 часов лишились доступа не только к интернету, но и к мобильной и стационарной связи, а также к службам экстренной помощи 911. Последствия коснулись и правительственных, и коммерческих организаций.
Ноябрь 2023 г. Крупнейший сбой в Австралии
8 ноября 2023 г. произошел сбой в работе второго по величине австралийского провайдера Octopus. Инцидент затронул более 10 млн физических лиц и 400 000 организаций на восточном побережье континента – они не могли воспользоваться ни мобильной, ни стационарной связью. Из-за отключения интернета также парализовалась обработка платежей, работа общественного транспорта, ряда медицинских служб и банков. Восстановление сети заняло больше суток. Сбой стал крупнейшим в истории Австралии.
2023-2024 гг. Блокировка из-за кровавых столкновений в Индии
В мае 2023 г. вспыхнули кровавые столкновения между представителями народностей куки и манипури в индийском штате Манипур. Чтобы восстановить порядок, местные власти ввели комендантский час и направили войска, а также начали отключать интернет. Всего было издано 44 последовательных приказа о блокировке связи во всех широкополосных и мобильных сетях. Их общая продолжительность составила около 212 дней. Подобные меры применялись и в других регионах Индии: аналитики зафиксировали не менее 116 полных или частичных шатдаунов в 2023 г.
Июль 2024 г. «Синий экран смерти» по всему миру
19 июля 2024 г. произошел крупнейший глобальный сбой в ИТ-системах Microsoft, затронувший не столько рядовых пользователей, сколько корпорации и государственные службы. Неполадка возникла после того, как американская компания Crowdstrike, специализирующаяся на кибербезопасности, выпустила дефектное обновление драйвера для своего антивирусного сенсора Falcon для ПК и серверов, работающих под Windows. Компьютеры (их оказалось 8,5 млн), успевшие установить его, из-за ошибки оказались запертыми в бесконечном цикле перезагрузки – пользователям оставалось лишь смотреть на «синий экран смерти» на неисправных устройствах. Главными жертвами сбоя стали авиакомпании по всему миру, банки, СМИ и госорганы. Ошибку в коде устранили в тот же день, но ликвидация последствий заняла несколько дней, поскольку каждый поврежденный компьютер требовал ручного вмешательства. Ущерб мировой экономике составил около $10 млрд.
Ноябрь 2025 г. Падение популярных сайтов из-за сбоя в работе Cloudflare
18 ноября 2025 г. крупный технический сбой случился в инфраструктуре Cloudflare – американской компании, предоставляющей услуги по обеспечению безопасности и оптимизации производительности веб-сайтов и онлайн-сервисов, через сеть которой проходит порядка 20% всего трафика. Инцидент привел к массовым перебоям в работе множества интернет-сервисов: X, Truth Social, ChatGPT, Spotify, «Яндекс.Музыки», Reddit и др. Последствия технической ошибки устранили через пять часов, но уже 5 декабря произошел очередной глобальной сбой сервисов Cloudflare, продлившийся полчаса. Проблемы с доступом к крупным сайтам из-за неполадок в работе Cloudflare наблюдались и в феврале 2026 г. Так, 18 февраля пользователи жаловались на перебои сервисов Google, а 21 февраля – Steam.
Январь – март 2026 г. Отключения в Иране
8 января 2026 г. в Иране на фоне масштабных антиправительственных протестов начались отключения мобильной связи и интернета, включая терминалы американской системы Starlink. Во второй половине месяца стали появляться сообщения о частичном восстановлении сотовой связи и доступа к национальным сервисам, но общий уровень интернет-трафика оставался низким. Уже 28 февраля доступ к интернету снова был полностью заблокирован, на этот раз – из-за начала ударов США и Израиля по территории исламской республики. По оценкам аналитиков, шатдаун продолжается все это время, ограниченный доступ есть только к сайтам национальной информационной сети Ирана.