Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании

Сегодня около 25% студентов прибегают к помощи этой технологии
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости

В сфере использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных целях следует ввести регулирование. С таким предложением выступила председатель Infowatch, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на общественном совете при Минцифры 24 марта. По ее словам, рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ, при Совете Федерации готовит законопроект, в котором будут содержаться соответствующие инициативы.

Касперская уточнила, что, по данным системы «Антиплагиат», около 25% студентов используют данную технологию при написании работ. В то же время, по опросам студентов, 87% из них признаются, что так или иначе прибегают к помощи ИИ. «Это говорит о том, что вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели – кого они нанимают, мы рискуем получить поколение совершенно необразованное», – сетует она.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь