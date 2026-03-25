Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании

Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образованииСегодня около 25% студентов прибегают к помощи этой технологии
В сфере использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовательных целях следует ввести регулирование. С таким предложением выступила председатель Infowatch, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская на общественном совете при Минцифры 24 марта. По ее словам, рабочая группа по вопросам нормативно-правового регулирования различных аспектов, связанных с ИИ, при Совете Федерации готовит законопроект, в котором будут содержаться соответствующие инициативы.
Касперская уточнила, что, по данным системы «Антиплагиат», около 25% студентов используют данную технологию при написании работ. В то же время, по опросам студентов, 87% из них признаются, что так или иначе прибегают к помощи ИИ. «Это говорит о том, что вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели – кого они нанимают, мы рискуем получить поколение совершенно необразованное», – сетует она.