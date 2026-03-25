Совфед готовит законопроект по ограничению использования ИИ в образовании

Касперская уточнила, что, по данным системы «Антиплагиат», около 25% студентов используют данную технологию при написании работ. В то же время, по опросам студентов, 87% из них признаются, что так или иначе прибегают к помощи ИИ. «Это говорит о том, что вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели – кого они нанимают, мы рискуем получить поколение совершенно необразованное», – сетует она.