Технологии /

ВТБ перейдет на китайские чипы для ИИ взамен американских Nvidia

Банку могло потребоваться около 100 новых серверов, полагают эксперты
Банк ВТБ заменит американские чипы Nvidia на китайские графические процессоры (GPU) для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал зампред правления ВТБ Вадим Кулик в кулуарах конференции Data Fusion. Банк собирается использовать микросхемы для внутрибанковских продуктов на основе ИИ. Количество замещаемых чипов, вендора и сумму поставки он не назвал.

GPU банк планирует использовать для работы с компьютерным зрением, обработкой, анализом текста и распознаванием речи, а также для генеративных моделей банка, уточнил Кулик. Первое применение китайских процессоров состоялось в марте 2026 г. и по результатам тестирования они показали стабильную производительную работу с существующими IT-системами банка, отметил зампред. «Внедрение китайских GPU проходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов», – сказал Кулик.

