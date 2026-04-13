«Мойофис» втрое увеличил убытки

«Мойофис» втрое увеличил убыткиРастет и задолженность перед основным акционером – «Лабораторией Касперского»
Один из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) – «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) нарастил чистый убыток втрое с 1,2 млрд до 4 млрд руб. в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Это следует из финансовой отчетности компании за прошлый год.
В пояснениях говорится, что возникновение убытков связано со «спецификой деятельности». Продажа программных продуктов сопряжена с длительным процессом согласования, тестирования продуктов до полного подписания договоров продажи лицензий, вследствие чего денежные средства по продукту поступают с большим опозданием, а также сказывается факт сезонности.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам